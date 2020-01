Novi vince un'altra maratona

TORINO - Ancora una gara finita al quinto set per la Novi Pallavolo. Nell'ultima giornata di andata del campionato di serie B sul campo del Sant'Anna Torino succede di tutto: prima gli ospiti passano avanti vincendo agevolmente il primo set 25-14, poi cedono secondo e terzo parziale 22-25 e 23-25 ma si riscattano vincendo il quarto con il medesimo punteggio. Come con Malnate la settimana prima, si va allora al tiebreak e le cose si mettono subito male per i ragazzi di Quagliozzi che si trovano addirittura indietro di sette lunghezze sul 9-2 per i padroni di casa. La reazione d'orgoglio dei novesi è veemente e porta all'avvicinamento fino all'11-8 e poi all'aggancio a quota 14: da lì dopo quattro match ball sprecati da Moro e compagni è proprio il numero nove a chiudere la gara con una schiacciata deviata oltre le linee del campo dal muro dei torinesi sul 20-18.

Con questa vittoria Novi supera Ciriè e chiude l'andata al quinto posto ad una sola lunghezza da Malnate ma ben staccata dalla zona playoff e da quella playout; sabato prossimo al "PalaBarbagelata" per la prima giornata di ritorno arriva l'Alto Canavese che vorrà vendicare la sconfitta dell'andata.