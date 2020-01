Industria metalmeccanica in affanno: più di 300 posti di lavoro a rischio

Il settore metalmeccanico è in affanno. A dirlo sono i sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil che denunciano la mancanza di politiche a lungo respiro per l'industria alessandrina. "Non dimentichiamo che il settore produttivo resta la colonna portante dell'economia". La riforma (contestata) sugli ammortizzatori sociali sta inoltre mettendo a rischio oltre 300 posti di lavoro. E le aziende non investono in manutenzione, creando problemi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si salva il settore orafo, "Dove però manca manodopera specializzata".