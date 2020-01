Giornale di domani: alcune anticipazioni

Spinetta: famiglie che continuano la loro battaglia abbattendo il muro del silenzio. Costituite parte civile al processo contro il polo chimico, i risarcimenti sono stati loro negati. In via Casalbagliano, al Cristo, sono rimasti solamente due negozi troppo pochi per riuscire a servire la zona, sul giornale le interviste ai commercianti e clienti.

Due sindaci, due progetti, ma un solo successo: domani il racconto dei primi cittadini di Rivalta Bormida e Bosco Marengo. Il caso della Secureway di Tortona dove i dipendenti sono privati del loro stipendio da 4 mesi, la storia e le dichiarazioni di uno dei lavoratori.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 31 gennaio.