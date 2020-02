A teatro con il musical di Grease: fa bene anche alla salute

NOVI LIGURE — Appuntamento imperdibile questa sera, sabato 1° febbraio alle 21.00, al teatro Giacometti di Novi Ligure: la compagnia teatrale La Bisarca tornerà in scena con una replica di “Grease – Il musical” (ingresso 15 euro).

I giovani interpreti vestiranno nuovamente i panni dei protagonisti dell’intramontabile storia d’amore che lega Danny e Sandy, due giovani studenti che si innamorano una sera d’estate e che sorprendentemente si ritrovano compagni al college. A ritmo di rock ’n’ roll, fra gonne a ruota e giubbotti di pelle, i giovani componenti della Bisarca, reduci dal grande successo appena ottenuto con “Sister Act” visto da quasi mille spettatori, intratterranno ora il pubblico al ritmo del più amato e romantico musical in stile anni Cinquanta di tutti i tempi.

L’incasso della serata verrà devoluto ai Rotary Club Novi e Gavi-Libarna per supportarli nell’offrire alla comunità due importanti progetti per la salute nel territorio. Il primo è “Io, donna” che prevede di offrire la prima mammografia gratuita alle donne che compiono 40 anni; il progetto è al secondo anno di vita ed è complementare al programma regionale di screening mammografico “Togliti il pensiero”.

Il progetto Pass (Progetto andrologico di screening per studenti) promosso in tandem con l’ospedale di Novi Ligure vuole fornire ai giovani di oggi, papà di domani, le corrette informazioni e le opportunità di diagnosi e trattamento delle problematiche uro-andrologiche. È una certezza infatti che, in particolare in ambito andrologico, l’informazione e la prevenzione possano contribuire a ridurre le patologie di oltre il 50 per cento.