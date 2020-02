Camion si muove senza autista e urta un’auto

SERRAVALLE SCRIVIA - Attimi di panico nei pressi del cantiere del Cociv, lungo la strada provinciale che collega Serravalle Scrivia a Gavi.

Poco prima della galleria della Crenna, un autocarro di una ditta che ha in appalto dei lavori per la costruzione del Terzo valico si è mosso autonomamente, senza conducente alla guida, e ha attraversato la strada mentre sopraggiungeva un automobilista diretto a Gavi, cittadina dove risiede.



L’uomo si è avveduto dell’insolita manovra ed è riuscito con tempismo, prontezza di riflessi e sangue freddo ad arrestare il proprio veicolo, per poi innestare la retromarcia nel disperato tentativo di evitare l’impatto con il pesante automezzo.



L'urto è avvenuto ugualmente, ma la manovra dell’automobilista ha limitato le conseguenze per se stesso e per la macchina.

Dopo la collisione, il camion ha proseguito la sua marcia incontrollata ed è andato ad adagiarsi sulla riva della scarpata, dove è rimasto in bilico sino a quando è stato recuperato da uomini e mezzi impegnati nel cantiere del Cociv. Nessuno ha riportato lesioni.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Serravalle Scrivia, che hanno aperto un’indagine per stabilire eventuali responsabilità. Pare che l’autocarro, di proprietà di una ditta astigiana, non fosse adeguatamente frenato quando si è messo in marcia autonomamente.