Un pomeriggio a teatro con due cuochi molto buffi

NOVI LIGURE — Nell'ambito della rassegna “Pomeriggio a teatro” oggi, domenica 9 febbraio alle 16.00, al teatro Giacometti di Novi, la compagnia I Fratelli Caproni porterà in scena lo spettacolo “L'omino del pane e l'omino della mela”. Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzo a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione. Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela. Come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti? Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino – l’Omino del pane – che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare.

Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano in tutti i frutti e in tutti i cibi più strani e che accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti di tutti gli alimenti. La commedia è adatta per i bambini dai 3 anni di età. Alessandro Larocca e Andrea Ruberti si incontrano alla fine degli anni Ottanta ed entrano a far parte della compagnia teatrale milanese Quelli di Grock: rapidamente nasce il loro sodalizio artistico che li vede impegnati in quasi tutti gli spettacoli della compagnia come coppia comica, sviluppando nel tempo un loro stile ancora oggi riconosciuto nel panorama del teatro milanese e italiano. Interpretano ruoli che passano dalla pantomima al clown fino ad approdare al teatro d’autore. Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta a proseguire la loro strada fondando nel 2010 la compagnia teatrale I Fratelli caproni e la scuola di teatro Artemimo.