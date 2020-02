Mercato in via Roma, ecco come aggirare i blocchi

NOVI LIGURE — C'è un modo per aggirare il blocco del traffico in via Roma a Novi Ligure, deciso dall'amministrazione comunale per permettere l'allargamento del mercato del giovedì al centro storico, oltre che in piazza XX Settembre. Il metodo vale solo per residenti e autorizzati e non c'è rischio di prendere multe, visto che la soluzione è stata suggerita direttamente dal municipio per porre un freno alle polemiche – con tanto di raccolta firme – suscitate tra gli abitanti della zona dalla chiusura di via Roma.

Il percorso nel centro storico per raggiungere via Cavour e proseguire eventualmente per via Capelloni o via Giacometti prevede l'ingresso in via Durazzo dal varco Ztl di piazza Sant'Andrea, alla confluenza con salita Ravazzano Santo proseguire per via Castello, svoltare a sinistra in via Solferino, a lato della chiesa di San Pietro proseguire per via Antica Libarna, alla confluenza con via Gagliuffi svoltare a sinistra (i residenti in via Gagliuffi potranno invece svoltare a destra verso le loro abitazioni) e infine con la massima cautela attraversare via Roma e proseguire diritto per immettersi in via Cavour.

L’accesso all’asilo di via Solferino è inoltre consentito, fino a nuova disposizione, dal passaggio pedonale di via Oneto, con possibilità di sosta nel cortile dell’ex Istituto Oneto.