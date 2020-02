In biblioteca i piccoli lettori scoprono i grandi autori

SERRAVALLE SCRIVIA — “Grandi autori per piccoli lettori” è il titolo della nuova serie di incontri che la biblioteca di Serravalle Scrivia dedicherà ai bambini, per promuovere la lettura anche tra i piccini. Oggi pomeriggio, alle 17.00, nel centro di cultura a villa Caffarena, ci sarà il primo incontro, poi l’iniziativa proseguirà il 20 febbraio e il 5 marzo, sempre alle ore 17.00.

Sono molti i grandi autori della letteratura e i grandi artisti che hanno scritto storie dedicate ai bambini: Tolstoj, Céline, Saramago, Bradbury, ma anche Susanna Tamaro e Antonio Skarmeta, per non parlare di stelle della musica come Madonna e i cantautori Guccini e Vecchioni. Tutti testi che la biblioteca di Serravalle proporrà ai propri giovanissimi lettori per introdurli già dai primi anni ad autori di eccezione.

Dalla seconda metà di marzo, nell’ambito di diverse iniziative legate all’astronomia, sarà invece la volta di “Topini nello spazio” e poi ad aprile, in occasione dell’Earth Day (Giornata della Terra), un appuntamento con una storia speciale, per introdurre i bambini all’importanza della salvaguardia della natura e dell’ambiente.