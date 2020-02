Rifiuti, un incontro per capire la nuova differenziata

NOVI LIGURE — Prenderà il via in quattro fasi la nuova raccolta differenziata a Novi Ligure. La partenza del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti sarà scaglionata per zone in modo da arrivare a coinvolgere la prima metà della popolazione entro giugno e la restante entro la fine di settembre.

Oggi, giovedì 13 febbraio, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro con i novesi proprio per illustrare le nuove modalità organizzative. L’appuntamento è alla biblioteca di via Marconi 66 alle 18.00. A questo primo incontro – di carattere generale – ne faranno seguito altri che saranno rivolti ai singoli quartieri.

Il territorio comunale è stato suddiviso in 13 zone, nelle quali la raccolta differenziata partirà in quattro diversi momenti. Si comincerà con il centro storico e alle zone immediatamente limitrofe, per proseguire con le aree residenziali. Successivamente toccherà alle frazioni, alle case sparse e alle aree industriali. Infine sarà la volta delle rimanenti aree del concentrico cittadino.

«Il cambiamento è stato studiato in modo da cercare di procurare il minor impatto possibile sulla popolazione ma al contempo rispondere alle direttive regionali e non incorrere in sanzioni che colpiscono i Comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione dei rifiuti indifferenziati», spiegano dal municipio.

Il sistema di raccolta porta a porta – riferisce l’amministrazione comunale – dove è stato applicato ha ottenuto buoni risultati. «Al momento purtroppo è difficile contrastare i conferimenti irregolari che hanno visto un aumento lungo le vie di ingresso della città. Solo l’eliminazione della raccolta con i cassonetti stradali eviterà un incontrollabile aumento di costi per i cittadini novesi», concludono dal Comune.