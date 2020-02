Arquata, una guida turistica per rivitalizzare il territorio

ARQUATA SCRIVIA — Sarà presentata questa sera in municipio la nuova guida turistica di Arquata Scrivia. Ma perché una guida turistica su Arquata? «Viene dalla volontà di valorizzare la propria terra promuovendola; conoscendo il patrimonio culturale e ambientale inserito in una prospettiva più ampia. Per amarla bisogna conoscerla: scoprire le peculiarità dell’asse storico enogastronomico, dei sapori e di quello paesaggistico», spiega il sindaco Alberto Basso.

«Vogliamo evidenziare la trasversalità delle azioni turistiche, integrarle con iniziative sul fronte dei servizi; per lo sviluppo locale c’è necessità di una rete forte e condivisa in cui riconoscerci. È fondamentale un accordo con la filiera agroalimentare che metterà in risalto le interazioni esistenti tra il turismo e i fattori territoriali naturali e sociali che ne rappresentano lo sviluppo», aggiunge l’assessore Nicoletta Cucinella.

«La nostra terra si trova tra le montagne e il mare, per questo le nostre azioni sono rivolte a creare una rete forte tra enti per valorizzare le peculiarità del territorio. Amiamo Arquata e desideriamo farla apprezzare a tutti», concludono i due.

L’appuntamento è per stasera, lunedì 17 febbraio, alle 21.00 presso la sala consiliare del municipio di Arquata Scrivia.