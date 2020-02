Pernigotti, a Milano sei donne in dolce attesa?

NOVI LIGURE - Dopo il trasferimento degli impiegati dallo stabilimento di Novi Ligure agli uffici di Milano, attorno alla Pernigotti erano calate due settimane di silenzio.

È stato interrotto, però, dall’indiscrezione secondo la quale nel gruppo ci sarebbero ben sei lavoratrici in attesa di un figlio e questo fa supporre che alcune di loro, se non tutte, possano posticipare lo spostamento ai mesi successivi alla nascita del bimbo.

Sul caso, il sindacalista Tiziano Crocco, segretario territoriale della Uila Uil, ha fornito un giudizio tranciante: "Se, come ho sentito dire, ci sono sei gestanti nel gruppo delle impiegate Pernigotti, sono contento per loro. L’arrivo di un figlio è una delle cose più belle che si possa augurare a una persona. Quanto all’eventualità di un posticipo del trasferimento, sappiamo tutti che ci sono leggi e contratto di lavoro. L’azienda li conosce bene, come ha dimostrato quando ha imposto il trasferimento".