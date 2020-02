Effetto coronavirus, municipio chiuso tre giorni

NOVI LIGURE — Effetto coronavirus anche sugli uffici municipali. A Novi Ligure, l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura al pubblico degli uffici per tre giorni, fino a mercoledì 26 febbraio. Inizialmente, la chiusura doveva riguardare solo la giornata di oggi, lunedì, poi il provvedimento è stato esteso. Rimangono in funzione i servizi essenziali come protezione civile e polizia municipale.

Sempre a Novi, è stato disposto da parte del presidente Oscar Poletto il rinvio del consiglio comunale in programma il 28 febbraio.

A Pozzolo Formigaro, il sindaco ha deciso la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino a domenica 1° marzo compresa, salvo la possibilità di rivolgersi telefonicamente al municipio in caso di necessità. A Serravalle e Arquata sospesi i servizi bibliotecari.