Sutter, lo stabilimento da oggi è di nuovo operativo

BORGHETTO BORBERA — Lo stabilimento e gli uffici di Gruppo Sutter sono tornati oggi, martedì 25 febbraio, pienamente operativi. A comunicarlo con una nota ufficiale è la stessa azienda, chiusa ieri "per motivi esclusivamente precauzionali - si legge - e con l’unico fine di consentire alla direzione di mettere in atto le opportune misure di sicurezza a tutela dei propri dipendenti, alla luce della crescente e repentina diffusione delle infezioni da coronavirus".

Tra le numerose misure messe in atto, "a far data da oggi vengono misurate le temperature corporee e disinfettate le mani di tutti i dipendenti e di coloro che abbiano accesso alla sede e allo stabilimento produttivo; sono stati messi a disposizione dei dipendenti prodotti e strumenti atti alla disinfezione delle mani; sono state limitate tutte le riunioni interne ed esterne; sono stati messi a disposizione dei dipendenti, in caso di minima necessità, presidi di sicurezza (mascherine protettive). Inoltre, l'azienda si sta attivando per la realizzazione di un piano globale di smart working”.

Il Gruppo Sutter, in tal modo, "rassicura e conferma che non vi è alcun caso sospetto all’interno dell’azienda e che i protocolli da oggi attivi sono stati attuati e rispettati dal personale in modo ineccepibile. Il tema della tutela della salute umana, anche tramite l’uso di prodotti per la disinfezione delle persone e delle superfici, è da sempre assai caro al Gruppo, attivo da più di 160 anni e da ben cinque generazioni, confermando di essere in prima linea per far fronte a questo increscioso evento globale e dichiarandosi disponibile ad offrire - senza reticenza alcuna - la propria collaborazione e la propria pluriennale esperienza sul campo dell’igiene e della disinfezione".