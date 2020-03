L'ospedale ora primo centro per il coronavirus

TORTONA - L'ospedale di Tortona, "già isolato, nel senso che gli accessi sono limitati" dopo il caso del paziente di 65 anni risultato positivo al coronavirus, è stato individuato (in quanto compromesso) come primo Covid Hospital della regione Piemonte.

Cosa vuol dire? Sarà un ospedale dedicato al coronavirus, ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità in una conferenza stampa conclusa da poco, secondo quanto richiesto dal Ministero. L'ospedale, dunque, verrà svuotato gradualmente e lì verranno indirizzati i pazienti piemontesi affetti dal virus che sta preoccupando tutto il nord Italia.

Al momento, in provincia, quattro i casi positivi: tre a Tortona (uno è stato trasferito alle Molinette) e uno a Novi Ligure.

Sul punto interviene il sindaco Federico Chiodi: "Evidentemente – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi - l’Ospedale di Tortona si dimostra un centro di grande importanza sia per la sua posizione strategica, sia per la qualità della struttura e per la preparazione del personale sanitario che presta servizio qui. Chiaramente saranno necessari ulteriori investimenti da parte della Regione in termini di tecnologie e risorse umane. Siamo certi che al termine di questa emergenza la disponibilità e l’importanza del nostro presidio saranno riconosciute. Nella giornata di oggi è stata anche ricevuta comunicazione dall’Asl Al che due persone ricoverate all’Ospedale di Tortona sono risultate positive al test per il COVID-19. Il paziente ricoverato in terapia intensiva risultato positivo ieri è stato invece trasferito all’ospedale “Le Molinette” di Torino. Al momento, per motivi precauzionali e in attesa delle nuove disposizioni, l’operatività del nostro ospedale è limitata all’attività ambulatoriale, mentre sono chiusi il Pronto Soccorso ed il reparto di Medicina. In caso di necessità bisogna rivolgersi ai Pronto Soccorso più vicini, a Novi Ligure e Alessandria; ricordiamo inoltre che per l’emergenza Coronavirus la Regione Piemonte ha predisposto, oltre al 112, i numeri 1500 per informazioni sanitarie generiche e sui comportamenti di prevenzione, e il “numero verde” 800.19.20.20 attivo 24 ore su 24".