"Volontari per portare derrate e farmaci a chi è bloccato"

NOVI LIGURE - Aperto a Novi Ligure il Coc, il centro operativo comunale di Protezione civile. Lo ha disposto il sindaco Gian Paolo Cabella, spiegando che "i volontari serviranno come 'staffette' per portare farmaci e derrate alimentari a chi si trova bloccato in isolamento e ne avesse necessità".

Intanto, proseguono le attività di sanificazione: "Ci vorrà qualche giorno - aggiunge il primo cittadino - Le operazioni sono coordinate dall’Unità di crisi regionale perché i decreti sul coronavirus hanno esautorato le autorità locali di molti poteri".

Il sindaco ha anche smentito le voci di un secondo decesso all’ospedale San Giacomo: "Ad ora l’Asl ha confermato solo una vittima". Il municipio di Novi per ora rimane aperto, "anche se quelli più affollati funzioneranno solo su appuntamento".

Fino al 3 aprile ad esempio all’ufficio Affari Sociali del Comune lo sportello per i bonus Luce, Acqua e Gas e lo sportello Sostegni Inps saranno aperti solo per le pratiche in scadenza e previo appuntamento; tutti gli altri servizi saranno aperti previo appuntamento o per i casi di comprovata urgenza.