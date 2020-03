Uffici comunali chiusi. In ospedale controlli agli ingressi

NOVI LIGURE — Uffici comunali chiusi a Novi Ligure. Lo ha disposto il sindaco Gian Paolo Cabella. La chiusura durerà fino al 3 aprile: nel frattempo, gli uffici rimarranno comunque contattabili per telefono o per email.

Aperto invece l’ospedale San Giacomo, anche se il portone dell’ingresso principale su via Raggio rimane sbarrato. Per entrare nel nosocomio, si deve passare dal vecchio pronto soccorso (dove è stato allestito un punto per il rilevamento della temperatura) o dall’attuale pronto soccorso, tramite la tenda del pre triage.

«Tutto questo a scopo precauzionale, secondo le direttive impartite dalla Regione, per proteggere la nostra struttura ospedaliera da nuovi contagi ed evitare di ritornare agli episodi drammatici della scorsa settimana. Tutti i servizi sono comunque aperti e operativi», ha spiegato Cabella.