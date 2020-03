«Ci disinfestano dall'alto», l'ultima fake news arriva da Acqui

ACQUI TERME - Da quando il Covid 19 ha cominciato a diffondersi anche nel nostro Paese, i 'mi han detto...' e i 'si dice...', dietro i quali si celano le più classiche tra le fake news, hanno preso piede con incontrollata frequenza. Uno di quegli effetti collaterali che, in tempi di emergenza, purtroppo diventano quasi impossibili da evitare. Nelle ultime settimane di 'panzane' se ne sono sentite parecchie. Ad Acqui, proprio in queste ore, ne sta girando una che farebbe quasi sorridere se non peccasse di un'irragionevolezza oltremodo infantile. «Hai sentito? Adesso ci disinfestano dall'alto. Passano con gli aeroplani e spargono un disinfestante sulla città». Sembra assurdo, e invece tra la bollente e i Bagni pare si sia insinuata questa diceria. Tanto che Palazzo Levi si è visto costretto a smentire la "notizia" con una nota ufficiale comparsa sul portale del Comune, premurandosi di ricordare a tutti, «che diffondere false informazioni atte a turbare l’ordine pubblico è un reato: si invitano i cittadini a segnalare la loro diffusione alle Forze dell’Ordine». A buon intenditor poche parole, si spera.