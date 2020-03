"Il mercato del giovedì c'è, ma se potete non andateci"

NOVI LIGURE — Il mercato del giovedì si terrà, ma andateci solo se proprio non potete farne a meno. In estrema sintesi, è questo il senso del messaggio del sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella. «Invito tutti i cittadini novesi a uscire di casa, anche per andare al mercato, solo in caso di necessità, ovverosia solo qualora si debbano fare cose che non possano essere assolutamente rinviate», ha scritto Cabella sulla pagina Facebook del Comune, appellandosi «al senso di responsabilità di ognuno».

Spiega il primo cittadino: «Mercoledì scorso, su raccomandazione del Coordinatore regionale della crisi, mi sono assunto la responsabilità di sospendere il mercato comunale, scatenando ogni genere di lamentela». Purtroppo il decreto governativo intervenuto nel frattempo «non ha fatto chiarezza sul punto» e quindi Cabella ha optato per un’altra soluzione: «Cercare di “gestire” al meglio il mercato attraverso la nostra polizia locale e la protezione civile, al fine di prevenire gli assembramenti e i contatti tra le persone».

Incoerenza? Per il sindaco «è il difficile tentativo di gestire al meglio una situazione emergenziale che cambia di giorno in giorno».