L'emergenza coronavirus cambia anche la raccolta rifiuti

NOVI LIGURE — Anche la raccolta dei rifiuti cambia a causa dell’emergenza coronavirus. A partire da oggi, venerdì 13 marzo, lo sportello di Gestione Ambiente presso il municipio di via Giacometti a Novi Ligure rimarrà chiuso. Per informazioni usare la mail la mail: dati.tari@gestioneambiente.net.

Anche i centri di raccolta – come quello di Novi in zona Cipian – rimarranno chiusi da oggi. Da lunedì invece sarà sospeso il servizio di raccolta del vegetale. Rimane invece in funzione il numero verde gratuito 800 085 312, anche per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti.