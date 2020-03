Sette giorni di sciopero all'Ilva

NOVI LIGURE - La rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento Ilva di Novi Ligure, attualmente in gestione ad ArcelorMittal, ha dichiarato sette giorni di sciopero, ritenendo che in fabbrica non esistano i requisiti minimi di sicurezza contro il contagio da ‘Covid 19’.

“Abbiamo chiesto all’azienda di ricorrere agli ammortizzatori sociali - hanno informato i rappresentanti dei lavoratori - ma l’azienda è stata negativa”.

A giustificare la clamorosa forma di protesta è stato il ritardo nel far scattare le misure minime preventive, che erano state concordate dalla direzione dello stabilimento e dai sindacalisti nell’incontro di giovedì pomeriggio: “Non hanno fatto nemmeno pulizia negli spogliatoi – brontolavano poco fa i lavoratori all’uscita del turno giornaliero di lavoro – con la scusa che anche in fabbrica si è in piena emergenza. Qui non ci sono nemmeno le mascherine”.

I sindacati hanno confermato di aver dato disponibilità all’azienda di essere disposti a rientrare in fabbrica per valutare la revoca dello sciopero nel qual caso venissero ripristinate le condizioni minime di sicurezza a prevenzione del contagio dal ‘Covid 19’. Alle 19 è ventilata una riunione a Roma tra i vertici italiani di ArcelorMittal e i componenti delle segreterie nazionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

A Novi Ligure la dichiarazione di sciopero è unitaria, mentre l’astensione dal lavoro per una settimana dichiarata ieri a Taranto dalla Fim Cisl è stata revocata oggi. Se non interverranno iniziative atte a scongiurare lo sciopero più lungo che si ricordi in città, l’astensione dal lavoro scatterà dal primo turno di domani, sabato, e proseguirà sino al terzo turno (compreso) di venerdì 20 marzo.