Donazione di sangue, successo della solidarietà

Circa 150 persone hanno partecipato oggi alla giornata di donazione del sangue organizzata dalla Croce Rossa a Novi Ligure. Fin dal mattino, in piazza XX Settembre, i novesi si sono messi in coda – rigorosamente a distanza di sicurezza – per donare il sangue grazie all'autoemoteca messa a disposizione dalla Cri di Cassine. Visto il grande afflusso di volontari, la donazione del sangue verrà replicata anche domani mattina, domenica 15 marzo.

Foto di Emanuele Lince (facebook.com/emanuelelincefotografo)