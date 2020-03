Coronavirus: 40 persone controllate in città, una denuncia

NOVI LIGURE — Prima denuncia anche a Novi Ligure per l’emergenza coronavirus. In particolare, negli ultimi giorni gli agenti della Polizia municipale al comando di Armando Caruso hanno controllato 40 persone che hanno sottoscritto l’autocertificazione e una di queste è stata denunciata.

«Utilizzando al meglio il personale in servizio, attualmente si sta assicurando la presenza di due pattuglie in costante vigilanza nei due turni quotidiani più una pattuglia serale nel fine settimana», spiegano dal municipio.

«Compatibilmente con il personale a disposizione – dichiara il sindaco, Gian Paolo Cabella – stiamo facendo ogni sforzo possibile per garantire la presenza della Polizia municipale sul territorio. Bisogna considerare, però, che l’attuale organico ci consente di avere a disposizione al massimo una decina di vigili (tra servizi esterni e interni) per ciascun turno. Anche per questo motivo – conclude Cabella – rivolgo un accorato appello alla cittadinanza al rispetto assoluto delle regole e soprattutto di rimanere a casa e non uscire se non per i motivi tassativamente previsti dalla legge».

Proseguono anche gli altri compiti normalmente affidati ai civich, come l’infortunistica stradale, il supporto alle altre forze di Polizia, vigili del fuoco, mezzi di soccorso e l’attività di centrale operativa per fornire risposte ai cittadini.