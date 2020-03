Novi, quattro casi in città. "Non abbassare la guardia"

NOVI LIGURE — Sono quattro a Novi Ligure gli abitanti positivi al coronavirus, secondo l’ultimo bollettino trasmesso al Comune dall’Unità di Crisi della Regione, tramite la Provincia di Alessandria. La comunicazione risale al 16 marzo, cioè a tre giorni fa ma – secondo quanto riferisce il sindaco Gian Paolo Cabella – è arrivata per la prima volta solo ieri.

«Da tale comunicazione risulta che il 16 marzo i casi positivi nella provincia di Alessandria erano 273, di cui 4 residenti nel Comune di Novi Ligure – scrive Cabella – Il numero di 273 corrisponde al dato riportato dal sito della Regione Piemonte (Piemonteinforma, aggiornamento del 16/03/2020 ore 13.30). Nell’ultimo aggiornamento (18/03/2020 ore 14) i contagiati sono purtroppo saliti a 374».

Non è ancora stato diffuso, invece, il numero dei pazienti positivi al Covid-19 ricoverati all’ospedale San Giacomo. L'altro ieri il sindaco aveva parlato di una situazione di «grave disagio» al nosocomio cittadino.

Il fatto che ci siano solo quattro contagiati in città (ma è probabile che nel frattempo il dato sia aumentato) non deve far abbassare la guardia: «Al di là dei numeri, per contrastare la diffusione del contagio è necessario il rispetto assoluto delle regole ed esorto a non uscire di casa se non per i motivi tassativamente previsti dalla legge», ha detto il sindaco Cabella.