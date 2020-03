Per chi non può uscire di casa i farmaci arrivano a domicilio

NOVI LIGURE — Per chi non può uscire di casa i farmaci arrivano direttamente a domicilio, gratuitamente e nel massimo della sicurezza. Tra le farmacia del novese e la Croce Rossa, infatti, è stato siglato un accordo a favore di quei cittadini che a causa dell’emergenza coronavirus non possono o non devono uscire di casa. Fautori dell’accordo Giannandrea Valletta, in qualità di consigliere di Federfarma, e il presidente della Cri novese Davide Saccone.

È possibile usufruire del servizio telefonando allo 0143 2020 (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutta la durata dell’emergenza sanitaria). Possono accedere al servizio le persone con oltre 70 anni non autosufficienti; le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (oltre 37,5°); le persone sottoposte alla misura della quarantena e quelle risultate positive al Covid-19.

Al telefono rispondono operatori della Cri che, dopo aver valutato i requisiti previsti, individuano la farmacia più vicina e forniscono all’utente tutte le istruzioni per inviare l’ordine. La farmacia riceve l’ordine e quando è pronto avvisa la Cri per il ritiro. Un milite, in uniforme e dotato di dispositivi protezione individuali, si reca presso la farmacia e ritira i farmaci anticipando gli eventuali importi dovuti (costo del farmaco o ticket). Infine i farmaci vengono consegnati in busta chiusa all’utente, che provvederà al rimborso.

Il servizio è progettato anche per tutelare i farmacisti che già svolgono abitualmente il servizio di consegna a domicilio e che, in questo periodo di emergenza sanitaria, non possono mettere a rischio la continuità della loro preziosa opera. Le farmacie che hanno aderito al servizio sono: Valletta, Bajardi, Beccaria, Cristiani, Giara, Moderna, Novinove, Nuova, Pieve di Novi Ligure, Moccagatta di Basaluzzo, Bianchi di Pasturana e Lofiego di Tassarolo.