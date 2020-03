Una seconda raccolta fondi per il San Giacomo

NOVI LIGURE — È stata attivata a Novi Ligure una seconda raccolta fondi a favore dell’ospedale San Giacomo. Ad aprirla sulla piattaforma Gofundme è stata Alessia Carrea, nipote del direttore della Struttura complessiva di Economato logistica e provveditorato del nosocomio cittadino.

«L’ospedale di Novi Ligure sta vivendo un momento di grave disagio, in quanto mancano ventilatori e soprattutto mascherine professionali per tutelare medici e personale. Per questo motivo ho deciso di creare una raccolta fondi su Gofundme. L’intera somma sarà donata all’ospedale San Giacomo e i soldi saranno accreditati direttamente sul conto corrente dell’Asl», spiega Carrea. I fondi serviranno per incrementate la terapia intensiva e acquistare tutto il materiale idoneo per fronteggiare il Covid-19. «Anche una piccola donazione può fare la differenza», dice la promotrice.