Novi, in 6 hanno violato il decreto anti virus

NOVI LIGURE — Sei persone sono state denunciate a Novi Ligure per aver violato le norme per il contenimento del contagio da coronavirus. Lo rende noto il Comune. In totale i controlli (a carico di persone a piedi o in auto) sono stati 191. Sono state anche attivate pattuglie congiunte tra polizia municipale e carabinieri.