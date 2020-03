Volontario della Croce Rossa muore a soli 51 anni

NOVI LIGURE — È scomparso oggi a soli 51 anni Maurizio Zanchetta, volontario della Croce Rossa di Novi Ligure. Maurizio, figlio di Luigi, lo storico autista di ambulanze della Cri morto nel 2014, da mercoledì era ricoverato all'ospedale San Giacomo per una polmonite batterica. Oggi il decesso. «Pur non svolgendo da qualche tempo servizio attivo, Maurizio è stato negli anni una figura molto presente in sede. Incalcolabili le ore di servizio prestate, la disponibilità e l’impegno profuso per la Croce Rossa», ha scritto il presidente Davide Saccone.