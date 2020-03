Dai prototipi navali alle visiere anti virus: l'idea di un'impresa

SERRAVALLE SCRIVIA — Dai prototipi per i cantieri navali alle visiere protettive per gli operatori sanitari che lottano contro il coronavirus. L’idea è di Andrea Fasciolo, 42 anni, titolare della Af Modelli Industriali di Serravalle Scrivia. «La mia azienda realizza prototipi per i cantieri navali – spiega – In laboratorio dispongo di un taglio laser e di alcune stampanti 3D».

All’inizio Fasciolo aveva pensato di produrre le valvole per adattare le maschere da snorkeling tipo Decathlon per l’utilizzo in terapia sub intensiva. «Ma mi sono reso conto che già molti makers avevano messo a disposizione le proprie attrezzature – dice – Quindi ho deciso di orientarmi sulle protezioni facciali».

Fasciolo ha disegnato una visiera e realizzato un prototipo: «Ce ne sono molto più semplici in giro ma sono più fragili. Questo è un po’ più laborioso da produrre ma più resistente». Il file di progetto sarà anche condiviso su internet, affinché chiunque possa replicare la produzione.