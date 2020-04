Con la "Tisana cantante" il teatro sbarca sul web

Un appuntamento a teatro sarebbe mai possibile in questo periodo di quarantena? Sì, grazie alla tecnologia. E alla compagnia Il Teatro del Rimbombo che ha trovato volontà e mezzi per diffondere il suo operato anche sul web. L’appuntamento con lo spettacolo “Caffé Cantante”, che per una sera si trasforma in “Tisana Cantante”, è stato sabato 28 marzo (ma il video è reperibile sulla pagina Facebook della compagnia fondata da Enzo Buarné).

«Dopo il primo esperimento di “Caffè Cantante” in versione pigiama e divano di sabato scorso, ovvero la “Tisana Cantante”, qualche bravo ragazzo si è ritrovato in remoto e ha lavorato sodo in queste ultime ore per creare qualcosa di spettacolare – spiegano gli interpreti del Teatro del Rimbombo – Qualcosa che non si è mai visto prima d'ora. Qualcosa che vi sorprenderà, qualcosa che vi lascerà a bocca aperta, qualcosa che vi farà viaggiare senza uscire di casa. La Tisana Cantante in mondovisione».

E ancora: «Ecco, magari proprio mondo mondo no, ma, insomma, il Teatro del Rimbombo e la sua Tisana Cantante sarà visibile anche questa settimana e non soltanto su Instagram, bensì anche su Facebook e sul nostro canale YouTube. Il nostro caoticissimo show sarà trasmesso in diretta su tre diversi canali contemporaneamente, gli attori avranno modo di intervenire e interagire tra di loro, ci sarà un caos infernale proprio come se fossimo tutti sul palco del nostro amato teatro. Tutti voi potrete assistere da qualsiasi di queste tre "stanze" e, perché no? intervenire. Ogni luogo è buono per bere qualsiasi cosa vogliate bere, purché sia in compagnia».