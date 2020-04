Novi, coronavirus: più vittime e contagiati, meno ricoveri

NOVI LIGURE — Cresce il numero dei contagiati e dei morti per coronavirus, ma all’ospedale di Novi Ligure diminuiscono i ricoverati. I dati sulla diffusione dell’epidemia in città sono stati divulgati ieri sera dal sindaco Gian Paolo Cabella.

I casi totali di Covid-19 accertati a Novi sono saliti a 87. È aumentato anche il totale dei decessi di persone positive al coronavirus registrati allo Stato Civile che ad oggi hanno raggiunto il numero di 90, di cui 18 residenti a Novi.

In compenso, la situazione all’ospedale San Giacomo registra un miglioramento: su 131 posti letto dedicati (10 di terapia intensiva e 121 di media intensità) ne risultano occupati 67, per la precisione 5 di terapia intensiva e 62 di media intensità, di cui 14 in attesa di conferma test.

Infine, continua l’attività di controllo della Polizia Municipale: alla data del 13 aprile sono state fermate 771 persone e per 44 è scattata la denuncia. Il caso più clamoroso si è verificato prima di Pasqua. Gli agenti hanno bloccato un veicolo con a bordo due extracomunitari residenti fuori città: i due non solo non avevano alcun motivo per andarsene in giro (e pertanto sono stati denunciati per la violazione delle norme anti coronavirus), ma l’uomo alla guida – K. A. E. le sue iniziali – non aveva nemmeno mai conseguito la patente. Il passeggero, K. A. K., è stato invece denunciato per violazione delle norme sull’immigrazione, perché irregolare sul territorio nazionale.