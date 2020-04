Basaluzzo, coronavirus: chiusa la sede della Croce Verde

BASALUZZO — Chiusa la sede della Croce Verde a Basaluzzo: la decisione è stata presa in accordo con il Sisp, il Servizio di igiene pubblica di Alessandria, perché uno dei militi dell'associazione è risultato positivo al coronavirus. Il milite è attualmente ricoverato, ma – riferiscono dalla Croce Verde – è in buone condizioni di salute. La chiusura della sede durerà fino a domenica 26 aprile. Un altro milite è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.