"Ci impegneremo per chi fa cultura"

TORINO - Molti gli aspetti toccati nel corso della conferenza stampa di stamani, con il governatore Cirio e gli assessori di Palazzo Lascaris. Tra i problemi sul tappeto quello della povertà, che interessa molte famiglie del Piemonte. Da Cirio l'invito a donare cibo "perché è un'esigenza reale", sostenendo in particolare il Banco alimentare.

Si è parlato anche dell'emergenza alessandrina, con l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, a dire: "E' una zona problematica e lo sappiamo, molti sono stati ricoverati in altri ospedali perché il Santi Antonio e Biagio non poteva più ospitarne; per gli aspetti tecnici, però, bisogna fare riferimento all'Unità di crisi".

Prima del "question time", l'assessore Vittoria Poggio (alessandrina) ha parlato del "lavoro importante che si sta facendo per la cultura". E ha precisato: "Se un evento, sostenuto dalla Regione, non si è fatto, quello che si è risparmiato va comunque immesso nel settore della cultura perché il mondo delle imprese culturali va sostenuto, essendo fondamentale per lo sviluppo e per la coesione sociale. Il disegno di legge tiene conto della bontà di tanti enti e tanti soggetti che non sono protetti, ma che meritano attenzione". E poi uno slogan (ripreso da Cirio): "Dal progetto al soggetto". Significa che si presterà attenzione anche alle piccole realtà.