Pergamena del Comune a Franco Barella, ultimo partigiano in vita

NOVI LIGURE - Le due immagini simbolo che il 75° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale tramanda alla storia sono quelle con il sindaco Gian Paolo Cabella e il presidente della sezione Anpi di Novi Ligure, Gianni Malfettani, soli davanti al monumento ai Caduti ornato di fiori verdi, bianchi e rossi. L’altra immagine ‘storica’ è la pergamena fatta recapitare dal Comune di Novi Ligure a Franco Barella, il partigiano ‘Lupo’, l’ultimo combattente della ‘resistenza’ residente a Novi Ligure ancora in vita.

Per rispettare le distanze sociali e salvaguardare un uomo di 95 anni e la sua signora, il primo cittadino ha chiesto collaborazione per la consegna della pergamena a Maura Laveroni ed Enzo De Cicco che sono di casa dai Barella, oltre che vicini di residenza. Gli stessi hanno attivato un video collegamento tramite il quale il sindaco di Novi Ligure ha espresso i saluti della città al partigiano ‘Lupo’ e il ringraziamento per quanto ha fatto nella lotta per la liberazione, oggi più che mai un esempio per affrontare un’altra resistenza, quella contro il coronavirus.