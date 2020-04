Orientamento universitario? Ora si fa in video

NOVI LIGURE — A causa del coronavirus il Rotaract Gavi Libarna ha dovuto interrompere le proprie attività sul territorio, ma non del tutto. Il club ha deciso di aderire al progetto promosso dal Distretto Rotaract 2032 chiamato “Cena in corsia – Rinuncio a una cena”, attraverso il quale il club ha donato 575 euro alla Croce Rossa di Novi Ligure da destinare per l’acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale, finalizzati all’espletamento dell’emergenza sanitaria.

Inoltre il club aveva in programma a maggio l’orientamento universitario, che da anni organizza in collaborazione con il liceo Amaldi di Novi Ligure, nel quale studenti universitari e professionisti si mettono a disposizione degli studenti per suggerire quali indirizzi universitari scegliere nella prospettiva di una professione sicura.

Per non rischiare di annullarlo hanno pensato di creare alcuni video dove i relatori rispondono a una serie di domande riguardo alla loro esperienza scolastica e lavorativa che verranno caricati nei prossimi giorni sul sito della scuola e saranno a disposizione di tutti gli studenti, indipendentemente dalla classe.

Nella foto, da sinistra: Federico Campasso, Camilla Mortara, Luca Crivelli, Lorenzo Robino, Francesca Guernier, Manuela Sciutto, Virginia Ferrarese, Umberto M. Semino, Matteo Borio