San Giacomo, situazione stabile: 41 ricoverati per Covid

NOVI LIGURE — Situazione stabile all’ospedale di Novi Ligure. Al San Giacomo, infatti, su 131 posti dedicati ai pazienti di Covid, ne risultano occupati 41, per la precisione 4 di terapia intensiva e 37 di media intensità (di cui 22 in attesa di conferma test). I posti disponibili sono 10 di terapia intensiva e 121 di media intensità.

In città il numero dei contagi è calato di qualche unità: ora sono 82 i casi accertati, mentre in provincia i positivi sono saliti (in totale 3.218, +35 rispetto a sabato).

A Novi continua anche l’attività della Polizia municipale: alla data del 24 aprile sono stati effettuati 1.101 controlli e 51 persone sono state sanzionate.

Allo Stato civile di Novi risultano essere decedute 111 persone per coronavirus, di cui 23 residenti in città (in municipio vengono registrati tutti i decessi avvenuti nel territorio comunale, quindi anche quelli in ospedale, anche se riguardano persone non residenti).