Test sierologici a tappeto: "Così ripartiremo più tranquilli"

CARROSIO — Test sierologici su tutti gli abitanti, per capire chi è entrato a contatto con il coronavirus, anche se in modo asintomatico. Lo ha deciso il Comune di Carrosio, che ha sottoscritto una convenzione con un laboratorio analisi. I test saranno svolti su base volontaria: nessuno quindi sarà obbligato a sottoporsi al prelievo.

Le analisi – che saranno svolte dalla Casa della Salute di Busalla a un costo agevolato di 20 euro – serviranno per cercare la presenza nel sangue di anticorpi IgG e IgM, fornendo informazioni utili su un’eventuale infezione in atto o pregressa, «presupposto per una ripartenza delle attività lavorative con maggiore tranquillità», spiegano dal Comune. Il test che sarà svolto a Carrosio, sulla carta, appare anche più approfondito di quello che la Regione Piemonte – con due settimane di ritardo rispetto alla Lombardia – ha previsto per il personale sanitario, e che riguarderà solo gli anticorpi IgG.

Il prelievo sarà svolto direttamente a domicilio, grazie alla disponibilità della dottoressa Julie Delesalle, anche lei residente a Carrosio. Il test sierologico «è da considerarsi un valido ausilio nel percorso diagnostico, ma non sostituisce il test molecolare (tampone)», ricordano dall’amministrazione comunale.

«Fortunatamente fino a oggi in paese non si sono verificati casi di positività al coronavirus – dice il sindaco Valerio Cassano – Monitoreremo in via prioritaria la popolazione attiva che, per ragioni lavorative, effettua spostamenti verso altre località, e successivamente estenderemo i test al resto degli abitanti che ne farà richiesta. Il tutto finalizzato a proteggere maggiormente le persone anziane, che rappresentano una fascia considerevole della nostra comunità».

Anche la Tre Colli ha avviato un’analoga campionatura: «Riteniamo che i due screening insieme forniranno un quadro sanitario rappresentativo del territorio», afferma il primo cittadino di Carrosio.