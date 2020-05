Bar e locali, ecco le regole per il take away

NOVI LIGURE — Una mail per avviare il servizio di take away. Anche il Comune di Novi Ligure ha stabilito che bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che vorranno attivare il servizio di take away dovranno darne comunicazione al municipio con un messaggio di posta elettronica.

Il servizio sarà consentito soltanto nel rispetto delle disposizioni varate dal governo: in coda bisognerà rispettare una distanza minima di 2 metri e nel locale potrà stare solo un cliente alla volta, per il tempo strettamente necessario alla consegna. Clienti e personale dovranno indossare le mascherine e anche all'interno bisognerà tenere una distanza minima di 2 metri.

Inoltre, l'ordinazione andrà obbligatoriamente effettuata prima di recarsi in negozio, quindi via telefono, mail, sito internet, piattaforme web e così via. I prodotti non potranno essere consumati né nei locali né nelle immediate vicinanze. Sarà consentito l’asporto anche in quegli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo. L’attività di ristorazione da asporto sarà possibile dalle 6 alle 21.