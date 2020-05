Coronavirus, al San Giacomo "liberata" la terapia intensiva

NOVI LIGURE — Non ci sono più pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus all'ospedale di Novi Ligure. I posti letti dedicati ai malati di Covid-19 sono scesi da 131 a 91 (6 di terapia intensiva e 85 di media intensità) e attualmente ne risultano occupati solo 14, nessuno dei quali di terapia intensiva. Undici pazienti sono in attesa di conferma test.

Ieri, domenica 3 maggio, le persone finora risultate positive al coronavirus in provincia sono in totale 3592, 13 in più rispetto al giorno precedente. Sempre in provincia il numero dei guariti è rimasto invariato a 518. Alla stessa data i casi accertati a Novi Ligure sono 91.