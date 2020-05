Overall Tre Colli ricomincia a pedalare

PASTURANA - In attesa di tornare a pedalare insieme, i corridori di Overall Tre Colli fanno squadra in un poster speciale creato dalla società che schiera Elite e Under 23.

"Oggi è stato un giorno atteso con impazienza da tutti i ragazzi - sottolinea il team manager, Massimo Subbrero - Fermi da oltre due mesi, nessuno ha voluto mancare alla ripartenza".

Tutti in sella, da soli: chi in Piemonte, chi in Veneto, chi in Emilia Romagna, in Lombardia, in Liguria e in Campania. C'è anche chi ha ricominciato a pedalare in Nuova Zelanda.

"Un po' ovunque sono riapparse le maglie biancoclesti che, anche in questa annata, sono un omaggio a Fausto Coppi". Nonostante il lockdown, l'entusiasmo non è mai mancato, negli atleti, nei direttori sportivi e nei dirigenti. "Tutti hanno seguito un programma di preparazione atletica e sono ripartiti con il passo giusto, nel massimo rispetto delle regole. La distanza e le disposizioni, per il momento, ci impediscono di pedalare in gruppo: ci ha pensato il nostro grafico a unire i primi piani di tutti. Questo è il poster ufficiale per il 2020 di Overall Tre Colli".