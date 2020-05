Polpette di mele: il ripieno fa la differenza

L'origine probabilmente è legata alla tradizioni culinarie del Medio Oriente, ma stiamo parlando di un piatto che è diventato un grande classico anche in tutta Europa e nel nostro Paese in particolare. Le polpette sono sempre garanzia di successo e Diego Bongiovanni le vuole proporre in una versione particolare, con un ripieno di mele grattugiate capace di renderle ancora più buone e più gustose. Stefania consiglia l'abbinamento con un Rossese di Dolceacqua, un vino prodotto in provincia di Imperia.