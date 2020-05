Coronavirus, Novi: numeri del contagio in leggera risalita

NOVI LIGURE — Numeri del contagio leggermente in risalita a Novi Ligure. Nel consueto bollettino quotidiano sull'epidemia da coronavirus, il Comune ha fatto sapere che i casi accertati in città sono saliti a 91. Lievemente aumentati anche i pazienti ricoverati all'ospedale San Giacomo: su 91 posti letto dedicati (6 di terapia intensiva e 85 di media intensità) attualmente ne risultano occupati 16, per la precisione 2 di terapia intensiva e 14 di media intensità (in attesa di conferma test).

Il totale dei decessi di persone positive al coronavirus registrati allo Stato Civile oggi è salito a 125; 26 di loro erano residenti a Novi (e questo dato è dato invariato dal 30 aprile scorso). Infine, continua l’attività della Polizia Municipale: alla data del 10 maggio sono stati effettuati 1419 controlli e 55 persone sono state sanzionate.