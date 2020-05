In arrivo mascherine trasparenti per gli ipoudenti

NOVI LIGURE — Un centinaio di mascherine trasparenti per consentire la lettura delle labbra: le hanno prodotte alla Rover di Novi Ligure e verranno rese disponibili a sordi e ipoudenti negli uffici pubblici del Comune e del Csp, il consorzio dei servizi sociali, a supporto della comunicazione dei disabili in questo periodo di emergenza sanitaria.

Ieri intanto si è tenuto l’incontro tra il nuovo disability manager comunale Raffaella Di Comite, il sindaco Gian Paolo Cabella e l’assessore alle Disabilità Marisa Franco. «I disabili saranno al centro di questa Fase 2, partendo da progetti di abbattimento delle barriere architettoniche per migliorare gli spostamenti in città, fino agli incontri con le associazioni di volontariato e a una anagrafica che consenta un piano di pronto intervento in caso di calamità, e al turismo sostenibile», spiegano dall’amministrazione comunale.