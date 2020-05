For.Al: il 31 maggio la scadenza del concorso "Istantanee"

PROVINCIA - Ultimi giorni di tempo per inviare il materiale fotografico partecipante alla prima edizione del concorso “Istantanee” organizzato dal For.Al, il cui bando scadrà domenica 31 maggio.

Gli allievi delle agenzie formative For.Al di Alessandria, Valenza, Casale e Novi ligure, nonché gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, sono stati invitati, coinvolgendo anche le famiglie, a stimolare la loro fantasia e realizzare degli scatti collegando (e fornendo una loro personale interpretazione) ai temi del concorso a situazioni, gesti e particolarità del loro vivere quotidiano in un periodo durante il quale sono stati costretti a lungo a casa.

Le quattro tematiche individuate, cui gli allievi dovevano attenersi, sono: “Istantanee… Internazionali”proposta dall’agenzia “Testa” di Alessandria, “Istantanee… Ambientali” proposta dall’agenzia “Baronino” di Casale, “Istantanee… In movimento” proposta dall’agenzia “Canefri” di Novi Ligure e infine, l’agenzia “Melchiorre” di Valenza ha proposto “Istantanee… Preziose”.

Le fotografie dovranno necessariamente essere scattate utilizzando telefono cellulare e non dovranno subire ritocchi attraverso appositi programmi. Ciascun partecipante potrà inviare fino ad un massimo di tre fotografie per sezione le quali devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici.

Le fotografie saranno esaminate da una apposita commissione e premiate in una data che verrà resa nota agli interessati con anticipo. É previsto altresì, per ciascuna sezione, un voto popolare che verrà rilevato sui social con modalità che saranno rese note in seguito.

Il testo completo del regolamento è consultabile sulle pagine Facebook e Instagram di Foral, così come sul sito.

Il materiale dovrà essere inviato tramite WhatsApp ai numeri 393 8192375 (Alessandria), 333 1850980 (Casale Monferrato), 349 7955084 (Novi Ligure) e 335 7219431 (Valenza), indicando nome e cognome di autore/autrice e titolo della fotografia.