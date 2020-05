Voltaggio alla ribalta nazionale dopo la visita di Sgarbi

VOLTAGGIO — Il borgo di Voltaggio è finito sull’ultimo numero di Panorama. Il magazine a tiratura nazionale ha ospitato un servizio firmato dal critico d’arte Vittorio Sgarbi, che il 17 maggio scorso era arrivato in val Lemme per una visita lampo. “Voltaggio: quel tesoro nascosto sull’Appennino” è il titolo dell’articolo che ora l’amministrazione comunale potrebbe far diventare un pieghevole di presentazione artistica e di pubblicità turistica di alto livello. «Ci farebbe piacere che a Voltaggio non tornasse soltanto la sua memoria, come scrive Vittorio Sgarbi alla fine del suo articolo, ma lui in persona, magari di nuovo con un blitz serale», dice il sindaco Giuseppe Benasso.