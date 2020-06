Il 3 luglio riapre il Forte di Gavi con termoscanner e mascherine

GAVI — Saranno riaperti dal 3 luglio i musei statali del Piemonte, di cui fa parte anche il forte di Gavi. I responsabili delle sedi museali si stanno occupando di predisporre appositi piani per accogliere i visitatori in sicurezza. È in fase di studio la rimodulazione dei percorsi di visita e degli orari di apertura. Ingressi contingentati, prenotazioni via telefono e mail, rilevazione della temperatura tramite termoscanner, obbligo di mascherina, itinerari di accesso e visita scanditi da opportune indicazioni segnaletiche, sono tra i principali elementi previsti per evitare assembramenti e forme di rischio.