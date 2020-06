"La gente aspetta risposte dal governo"

ALESSANDRIA - Un quarto d'ora in silenzio in piazza Marconi, con cartelli di protesta contro il governo per chiedere più attenzione nei confronti di imprese e famiglie, piegate dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus.

Questa mattina, ad Alessandria, il sit-in della Lega: presenti, tra gli altri, il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari (intervista nel video), i parlamentari Boldi e Pettazzi, gli assessori regionali Poggio e Protopapa, il sindaco di Alessandria Cuttica di Revigliasco con gli assessori Lumiera, Roggero e Ciccaglioni, i primi cittadini di Novi Ligure (Cabella) e Tortona (Chiodi)