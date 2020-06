Botte davanti al supermercato, le indagini dei Carabinieri

NOVI LIGURE - Violenta colluttazione ieri mattina davanti al supermercato U2 di Novi Ligure, in via Mazzini. Le immagini che immortalano due persone impegnate in una scazzottata sono rimbalzate sui social in brevissimo tempo.

I Carabinieri sarebbero stati avvisati in ritardo perché quando sono giunti sul posto, seppur la caserma sia nelle vicinanze del centro commerciale, i due se ne erano già andati. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Resta il fatto che per questo tipo di azioni si procede a querela.