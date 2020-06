"Panolada" contro i maleducati, la protesta di un palazzo

SERRAVALLE SCRIVIA — Un’originale, ma composta, manifestazione di protesta è in corso a Serravalle Scrivia dove gli abitanti del palazzo di via Martiri della Benedicta, caratterizzato dai numeri civici 142, 144 e 146, stanno effettuando una “panolada” con lenzuola bianche appese ai balconi e alle finestre adiacenti la strada d’ingresso in città per chi proviene da Novi Ligure.

Ad innescare la disapprovazione pare sia stato il comportamento di alcuni abitanti dello stesso condominio irrispettoso delle più elementari regole del vivere civile e trasceso un schiamazzi notturni, poco rispetto della pulizia del palazzo e ancor meno delle elementari norme della raccolta differenziata dei rifiuti.

Questi problemi nel palazzone di via Martiri della Benedicta si protraggono da parecchio tempo, ma i rimproveri ad un comportamento consono al vivere civile e al rispetto del prossimo non ha sortito effetti, così gli abitanti che si ritengono disturbati e danneggiati dai “vicini di casa”, hanno deciso di esprimere pubblicamente il loro malcontento e lo hanno fatto appendendo lenzuola e fazzoletti bianchi prendendo spunto dalla forma di protesta inventata dai tifosi del Real Madrid quando sventolarono fazzoletti bianchi allo stadio “Santiago Bernabeu”.