Assalto notturno al centro commerciale, la guardia spara

SERRAVALLE SCRIVIA — Notte di paura all’Iper di Serravalle Scrivia. Cinque banditi hanno preso di mira il centro commerciale, riuscendo ad entrare da una delle porte d’emergenza. Una volta all’interno, però, non si aspettavano la presenza della guardia giurata che ha immediatamente avvertito i Carabinieri. Un’azione fulminea, quella dei banditi, che, forse con una mazza, sono comunque riusciti ad infrangere le vetrine di un negozio riuscendo a portarsi via dei telefonini.

La banda è stata messa in fuga proprio dalla guardia che ha sparato. I Carabinieri di Novi e Serravalle stanno ricostruendo i fatti, cercando anche di capire se qualcuno dei malviventi sia rimasto ferito, situazione che sembra scongiurata dalle immagini che li immortalano tutti insieme durante la fuga. Nessuno, poi, si sarebbe presentato negli ospedali della zona.