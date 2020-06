Olita, il neo prefetto incontra i vertici delle istituzioni

NOVI LIGURE — Si è svolta ieri la prima visita ufficiale a Novi Ligure del nuovo prefetto di Alessandria, Iginio Olita. Era in programma subito dopo il suo insediamento avvenuto il 16 marzo scorso, ma ovviamente era stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco Gian Paolo Cabella ha rivolto a Olita le più vive congratulazioni per il suo incarico e un caloroso benvenuto a nome di tutta la città. Nel formulare gli auguri di buon lavoro, il sindaco ha assicurato la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a prestare la massima collaborazione per affrontare e risolvere le problematiche e le complessità del momento, sia dal punto di vista economico che sociale. Nel ringraziare per l’accoglienza ricevuta, il nuovo prefetto si è dimostrato molto interessato alla vivacità dell’economia novese e ha chiesto informazioni approfondite sulle varie realtà produttive che contraddistinguono il territorio.

Oltre al sindaco, all’incontro erano presenti il vice sindaco Diego Accili, il presidente del consiglio comunale Oscar Poletto, gli assessori Marisa Franco e Giuseppe Dolcino, il segretario comunale Pier Giorgio Cabella, il comandante della Polizia Municipale Armando Caruso e il comandante della Stazione Carabinieri Marco Pingaro.

Nato a Brindisi nel 1954, Iginio Olita si è laureato in Giurisprudenza ed è entrato in servizio nel 1982 presso la prefettura di Venezia in qualità di vice consigliere. Tra i suoi numerosi incarichi, quello di capo di gabinetto del capo Dipartimento degli Affari interni. È stato anche in missione a l’Aquila quale coordinatore del personale del ministero dell’Interno. Prima di arrivare ad Alessandria è stato prefetto del Verbano Cusio Ossola.